POL-ESW: Pressebericht vom 20.06.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen 08:05 Uhr und 14:00 Uhr ereignete sich am gestrigen Montag eine Unfallflucht in der Wiesenstraße in Eschwege. Eine 32-Jährige aus Sontra hatte dort ihren Pkw, einen Opel Corsa, auf dem Parkplatz abgestellt. Bei Rückkehr stellte sie fest, dass die Beifahrertür vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise auf den Flüchtigen: 05651/9250.

Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege wurde gestern Morgen ein grüner Skoda Fabia angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 09:40 Uhr und 10:04 Uhr. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Aufgrund von Hinweisen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden; es handelt sich dabei um eine 75-jährige aus der Gemeinde Meinhard.

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ereignete sich gestern Mittag ein Unfall zwischen zwei Pkws, die beim zeitgleichen Rückwärtsausparken verunfallten, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand. Die beiden Unfallbeteiligten, ein 51-Jähriger und ein 71-Jähriger, beide aus Bad Sooden-Allendorf, beschuldigen jeweils den anderen Unfallbeteiligten den Unfall verursacht zu haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten unter 05652/9279430.

Wildunfälle

Mit einem Fuchs kollidierte vergangene Nacht, um 00:20 Uhr, ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Heyerode, der die K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf befuhr. Der Fuchs verendete am Unfallort; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Um 23:19 Uhr befuhr gestern Abend ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3243 von Vierbach in Richtung Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 EUR.

Schuppen aufgebrochen auf Kindergartengrundstück

Zwischen dem 15.06.23, 16:30 Uhr und dem 19.06.23, 09:00 Uhr drangen Unbekannte auf das Gelände des Kindergartens "Schwanenteich" in Eschwege ein. Dabei wurde der Zaun beschädigt. Auf dem Gelände begaben sich der oder die Täter zu zwei dort aufgestellten Schuppen. Zunächst versuchte man den rechten Schuppen aufzuhebeln, was nicht gelang. Dabei zersprang aber die Scheibe. An dem linken Schuppen gelang es die Tür aufzuhebeln. Aus diesem entnahm man ein Kinderfahrzeug und warf dieses über den abgebrochenen Zaun. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 04:59 Uhr befuhr heute früh ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen die Fuldaer Straße in Sontra. In Höhe einer Tankstelle kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Mit einem Rehbock kollidierte kurz zuvor, um 04:47 Uhr, ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Gerstungen, der auf der L 3251 in Richtung Wommen unterwegs war. Der Rehbock wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildschwein gegen Pkw geschleudert

Um 05.21 Uhr befuhr heute Morgen ein 59-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die B 451 von Großalmerode in Richtung Wickenrode, als plötzlich ein Wildschwein auf die Bundesstraße lief und von dem Pkw erfasst wurde. Dadurch wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem aus der entgegenkommenden Richtung kommenden Pkw kam. Dieser wurde von einem 40-Jährigen aus Lohfelden gefahren. Dessen Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Wildschwein überlebte die Kollision nicht.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Aus der Albshäuser Straße in Gertenbach wurde eine Unfallflucht auf dem Gelände der Firma Becker Recycling angezeigt. Vermutlich fuhr am vergangenen Sonntag, 18.06.23, gegen 04:30 Uhr, ein weißer Lkw gegen das Verwaltungsgebäude im Einfahrtsbereich. Dadurch wurden in einer Höhe von 3,30 Meter der Dachbereich sowie dort verlaufende Stromanschlüsse beschädigt. Weiterhin ist der seitlich am Gebäude befindliche Stromanschlusskasten beschädigt worden. Der Schaden am Gebäude wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Geldbörse gestohlen

Zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr wurde gestern Vormittag einem 80-Jährigen aus Erfurt im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen die Geldbörse entwendet. Der Geschädigte hatte das Portmonee in einem Einkaufsbeutel im Einkaufswagen deponiert, wo es in einem unbeobachteten Augenblick entwendet wurde. Neben ca. 50 Euro Bargeld wurden Bankkarte und weitere persönliche Dokumente gestohlen. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

