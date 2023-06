Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.06.23

Wildunfall

Um 23:26 Uhr befuhr gestern Abend eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda die B 27 in Richtung Sontra. In der Gemarkung der Gemeinde Wehretal überquerten plötzlich zwei Rehe die Bundesstraße. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es noch zum Zusammenstoß mit dem zweiten Reh, das aber weiter lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet, ca. 16.000 EUR Sachschaden

Um 12:25 Uhr ereignete sich gestern Mittag ein Verkehrsunfall in Sontra-Ulfen. Zur Unfallzeit befuhr ein 35-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw das Gelände einer ehemaligen Tankstelle (rechts der B 400 gelegen) und beabsichtigte den dortigen Kreuzungsbereich in Richtung der Straße "Neue Braugasse" (Ortsmitte) mit dem Auto zu überqueren. Dabei übersah er den auf der B 400 fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Dieser wurde von einem 46-Jährigen aus Hamburg gefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt; die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung

Bei einer Feier (Lindenfest) in Großalmerode-Uengsterode kam es am 18.06.23, um 02:21 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug ein 24-Jähriger einen 28-Jährigen (beide aus Hessisch Lichtenau) mit der Faust gegen das Kinn, wodurch dieser verletzt und mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem 24-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von ca. einem Promille ergab. Das Fest wurde gegen 03:10 Uhr aufgelöst.

Diebstahl eines Rollators

Am Wochenende angezeigt wurde noch der Diebstahl eines Rollators, der sich bereits zwischen dem 14.06.23, 16:30 Uhr und dem 16.06.23, 16:30 Uhr ereignet hat. Die 84-jährige Geschädigte hatte ihren Rollator im Flurbereich eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße in Hessisch Lichtenau abgestellt und den Diebstahl am Freitagnachmittag festgestellt. Schaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Motorradfahrer leicht verletzt

Um 14:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 41-Jähriger aus den Niederlanden mit einem Motorrad die L 3238 zwischen Marzhausen und Hermannrode. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet er mit dem Motorrad zu weit nach rechts und überfuhr dadurch die dortige Randsteinmarkierung, worauf er gegensteuerte, einen Sturz jedoch nicht mehr verhindern konnte. Der Fahrer schleuderte anschließend mit dem Krad über die Fahrbahn. Dabei zog er sich eine Verletzung im Bereich der Schulter zu und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden am Krad wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 14.06.23, 21:00 Uhr und dem 15.06.23, 07:00 Uhr wurden zwei blaue Damenfahrräder in der Kasseler Straße in Witzenhausen entwendet. Diese waren dort vor dem Gelsterhof in einer Parkbucht unverschlossen abgestellt worden. Am vergangenen Samstagabend wurden dann die beiden Fahrräder gegen 20:35 Uhr an der Bushaltestelle "Hof Carmshausen" wieder aufgefunden. Jedoch wurden die Fahrradtaschen, die NAPF-Kiste und der Spanngurt entwendet. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Korrektur zur PM "Körperverletzung in Wendershausen"

Entgegen der Pressemeldung vom gestrigen Sonntag zu einer Körperverletzung in Wendershausen, die sich am Samstagnachmittag ereignet hat, wurde nicht der 43-Jährige aus Niedersachsen verletzt. Dieser wird als Beschuldigter geführt, nachdem er einen Anwohner aus Wendershausen nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit der Faust ins Gesicht schlug.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

