POL-GÜ: Ein leichtverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Teterow (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer kam es am Nachmittag des 30.05.2023 im Bereich der Kreuzung Rostocker Straße bzw. Am alten Schlachthof in Teterow. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer gegen 15:30 Uhr die B108 stadteinwärts, aus Richtung Rostock kommend. Ein 78-jähriger deutscher Fahrzeugführer übersah den Motorradfahrer, als er auf die B108 einbog. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen, wegen fahrlässiger Körperverletzung, übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.

