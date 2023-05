POL-GÜ: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Willershagen

Kühlungsborn (ots) - Am Montag (22.05.), gegen 12:20 Uhr, geriet in der Poststraße in Kühlungsborn ein Aufsitzrasenmäher während durchgeführter Mäharbeiten auf einem Grundstück in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Rasenmäher brannte vollständig ab und beschädigte zudem eine angrenzende Hauswand sowie ein Kellerfenster. Die sofort alarmierte ...

