Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis: Erneut vermehrtes Auftreten falscher "Europol- bzw. Interpol-Mitarbeiter" - Polizei gibt Verhaltenstipps

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

In der Regel hört man nach der Annahme eines Telefonanrufs eine computergenerierte Stimme in englischer Sprache. "This is a call from Europol". Mit dieser oder vergleichbaren Bandansagen erhalten derzeit wieder vermehrt Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregion Telefonanrufe von Trickbetrügern, die versuchen ihr Gegenüber zur Überweisung von Geldbeträgen oder zum Kauf von Guthabenkarten zu nötigen.

Die Trickbetrüger lassen ihre nichtsahnenden Opfer im Glauben, dass gegen sie polizeiliche Ermittlungen eingeleitet wurden und sie eine drohende Geld-oder Haftstrafe nur durch die Überweisung eines hohen Geldbetrags oder mithilfe der Weitergabe von zuvor erworbenen Codes von Guthaben- bzw. Geschenkekarten abwenden können.

Erst am Donnerstag wieder geriet ein 22-Jähriger aus Heidelberg in den Fokus solcher Trickbetrüger. Über mehrere Stunden hinweg kontaktierten sie den jungen Mann insgesamt 19 Mal und setzten ihr nichtsahnendes Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter Druck. Der 22-Jährige, der irgendwann tatsächlich glaubte, dass er von einer Behördenmitarbeiterin kontaktiert wurde, kaufte auf Anweisung der Trickbetrügerin mehrere Guthabenkarten in verschiedenen Einkaufsmärkten. Erst nachdem die Forderungen nicht aufhörten und der 22-Jährige bereits einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag ausgegeben hatte, suchte er eine nahegelegene Polizeidienststelle auf.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Callcenter-Betrugs aufgenommen und bittet folgende präventive Verhaltenstipps zu beachten:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

- Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

- Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

- Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell