Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Klieve/Seringhausen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Alte Alleestraße gesperrt (Nachtragsmeldung)

Anröchte (ots)

Am Freitag (4. März 2022) befuhr eine 54-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem Wagen die Anröchter Straße von Klieve aus in Richtung Schmerlecke. Gegen 09.50 Uhr stieß sie ca. 400 Meter vor der Unterführung zur A44 mit einem Reh zusammen, welches daraufhin flüchtete. Ob das Tier verletzt wurde, stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Ein Jagdausübungsberechtigter wurde mit der Nachsuche beauftragt. Die unverletzte Autofahrerin hielt daraufhin am rechten Straßenrand an. Eine Zeugin sicherte währenddessen die Unfallstelle mit einem Warndreieck ab. Kurz darauf befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Lippstadt mit seiner, in Lippstadt wohnenden 62-jährigen Beifahrerin, die Anröchter Straße in die gleiche Richtung. Nach bisherigen Angaben hielt er noch vor der Unfallstelle an, was jedoch einer 45-jährigen Autofahrerin aus Anröchte nicht mehr gelang. Diese befand sich mit ihrem Wagen zum Unfallzeitpunkt hinter dem 25-jährigen Lippstädter. Durch den folgenden Auffahrunfall wurden alle drei Fahrzeuge zusammengeschoben. Hierbei verletzten sich alle vier Unfallbeteiligten leicht. Sie wurden zur weiteren Untersuchung mit vier Rettungsfahrzeugen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf 70.000 Euro geschätzt. (reh)

