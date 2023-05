POL-GÜ: Brand einer Finnhütte in Elmenhorst

Güstrow (ots) - Am Vormittag des 25.05.2023 ereignete sich in der Dorfstraße in Willershagen ein Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 10:15 Uhr befuhr der 18-Jährige die Dorfstraße, als unerwartet ein PKW von einem Privatgrundstück auf die Straße einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Ein Zusammenstoß beider ...

mehr