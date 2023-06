Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.06.23

Eschwege (ots)

Alkoholisiert mit Roller gestürzt

Um 02:29 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 59-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Motorroller die Straße "Am Haintor" im Stadtteil Sooden. Auf der Fahrt stürzte sie mit ihrem Roller, wodurch sie sich leicht verletzte und zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die 59-Jährige alkoholisiert war, was auch der Grund des Sturzes sein dürfte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Diebstahl eines Pedelec

Angezeigt wurde noch der Diebstahl eines Pedelec "NCM Milano" im Wert von ca. 1000 EUR. Unbekannte durchtrennten eine Metallstrebe eines Fahrradständers auf dem Gelände der Werraklinik in der Berliner Straße in Bad Sooden-Allendorf, um das Rad (Farbe: schwarz) entwenden zu können. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13.06.23, 16:30 Uhr und dem 14.06.23, 14:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Brand am Tegut-Markt

Um 00:45 Uhr wurde vergangene Nacht ein Feuer in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Wie ein Zeuge mitteilte nahm dieser auf der Rückseite des Technikgebäudes des dortigen tegut-Marktes ein Feuer war. Zunächst versuchte der Zeuge dieses selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang, worauf die örtliche Feuerwehr alarmiert wurde. Diese hatte das Feuer schnell abgelöscht. Letztendlich kam es im Bereich der Außenfassade zu Beschädigungen (abgeplatzter Putz; Rauchverschmutzungen). Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Ein Verfahren wegen Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet; die Ermittlungen hat die Eschweger Kripo aufgenommen, die um Hinweise unter Tel. 05651/9250 bittet.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

