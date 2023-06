Polizei Eschwege

POL-ESW: Mit über drei Promille unterwegs

Eschwege (ots)

Um 18:26 Uhr wurde gestern Abend die Polizeistation in Hessisch Lichtenau von Verkehrsteilnehmern informiert, nachdem diese einen Pkw mit auffälliger Fahrweise festgestellt hatten. Das Auto fiel zunächst auf der Fahrt von Helsa in Richtung Witzenhausen auf, wobei das Auto mehrfach in den Gegenverkehr geriet. In Großalmerode bog der Pkw dann in Richtung Hessisch Lichtenau ab. Im Bereich des Blitzers in Faulbach bremste der Fahrer übertrieben stark ab, und touchierte kurz darauf fast ein entgegenkommendes Auto. An der Bushaltestelle an der "alten Ziegelei" in Rommerode hielt der Fahrer an, stieg kurz aus, fuhr dann aber weiter in Richtung Laudenbach. Dabei soll er noch eine Dose Bier aus dem Autofenster geworfen haben. In Laudenbach bog der Pkw dann in Richtung Weißenbach ab, wo der Fahrer dann in der Sälzer Straße erneut anhielt und von der eintreffenden Polizeistreife kontrolliert wurde. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 51-Jährigen aus Großalmerode. Die Polizeibeamten führte einen Alkoholtest durch, der ein Ergebnis von ca. 3,2 Promille ergab. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

