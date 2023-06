Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Georgier versucht, Drogen an die Fraue(n) zu bringen

Görlitz, Weißwasser (ots)

Am Diensttagabend verständige das Servicepersonal der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf darüber, dass während der Fahrt von Görlitz in Richtung Weißwasser zwei weibliche Fahrgäste von einem Unbekannten belästigt worden seien. Daraufhin nahmen die Beamten den Unbekannten, als dieser am Bahnhof in Weißwasser eintraf, in Empfang. Zeitgleich telefonierten sie mit einer der betroffenen Frauen. Schließlich stellte sich heraus, dass der Unbekannte den beiden Drogen angeboten hatte. Bei dem inzwischen als Georgier (38) identifizierten Mann ist in diesem Zusammenhang eine geringe Menge Crystal, die in einer Getränkedose versteckt war, gefunden worden. Das Weißwasseraner Polizeirevier ermittelt nun gegen den im Landkreis Görlitz wohnenden 38-Jährigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell