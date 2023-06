Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit mutmaßlichem Diebesgut im Rucksack ertappt

Görlitz (ots)

Einen der Polizei hinreichend wegen Diebstahls bekannten 30-Jährigen ertappten gestern Abend Bundespolizisten an der Stadtbrücke in Görlitz. Ein Blick in seinen Rucksack offenbarte, dass der in der Neißestadt lebende Deutsche zum wiederholten Mal mit Diebesgut unterwegs war. Zum Vorschein kamen in dem Fall Gurtwickler und Steuermodule für Rollläden. Der Verdächtige erklärte, dass er für die Gegenstände einer unbekannten Person 175,00 gezahlt habe. Der tatsächliche Wert der Beute dürfte dagegen bei ungefähr 850,00 Euro liegen.

Gegen den Rucksackträger wurde Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei erstattet. Die Spur der sichergestellten Markengeräte wird nun das Polizeirevier Görlitz verfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell