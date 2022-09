POL-MFR: (1179) Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung

Treuchtlingen (ots) - Am Donnerstagabend (22.09.2022) brannte in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung (sog. Enforcement-Trailer). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der im Treuchtlinger Ortsteil Dietfurt an der Bundesstraße 2 abgestellte Messanhänger geriet gegen 20:15 Uhr in Brand. ...

mehr