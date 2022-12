LPI-SHL: Über Verkehrsinsel gefahren

Bad Salzungen (ots) - Am Freitag, gegen 19:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Friedrich-Engels-Straße in Bad Salzungen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Mitgenommen haben die Täter einige hundert Euro Bargeld und ein Luftgewehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

