Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert am Steuer

Schmalkalden (ots)

Am 18.12.2022 wurde die Fahrerin eines Pkw gegen 01.30 Uhr in der Ortslage Schmalkalden einer Verkehrskontrolle unterzogen. In der Atemluft der Dame war deutlich Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der gemessene Wert war derart hoch, dass die Entnahme einer Blutprobe zur Sicherung des Strafverfahrens angeordnet wurde. Zudem wurde der Führerschein der Frau eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

