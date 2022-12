Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gottfriedsberg (ots)

Am Freitag, den 16.12.2022, um 15:40 Uhr kam es auf der L 1134 in Höhe Gottfriedsberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 34 Jährige kam aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge verliert sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug stößt mit zwei kleinen Bäumen zusammen und beendet die Standfestigkeit mehrerer Verkehrszeichen. Anschließend landet es auf einem Feld. Die 34 Jährige wird bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug enstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell