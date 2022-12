LPI-SHL: Berauscht im Straßenverkehr

Römhild (ots) - Am Donnerstag, den 15.12.2022, kam es im Zeitraum zwischen 07:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mendhäuser Straße in Römhild zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter VW Touran wurde durch einen bislang unbekannten Täter derart an der Front beschädigt, dass ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Die Schäden weisen auf ein Verursacherfahrzeug mit Anhängerkupplung ...

