LPI-SHL: Taschendiebstahl auf dem Markt

Schleusingen (ots) - Am Freitag, den 16.12.2022, kam es um 13:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schleusingen. Eine 40 jährige Autofahrerin übersah das vor ihr zum Abbiegen langsam werdene Fahrzeug einer 38 Jährigen. Es kam zum Auffahrunfall. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

