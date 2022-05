Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher außer Rand und Band

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht sorgte ein Jugendlicher in Erfurt für reichlich Ärger. Er und sein Begleiter waren in der Michaelisstraße mit ihren Fahrrädern auf zwei Männer getroffen. Der Jugendliche trat einen von ihnen gegen den Kopf. Als er auch den zweiten Mann treten wollte, setzte sich dieser zur Wehr und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Jugendliche und sein Bekannter flüchteten mit ihren Fahrrädern, wurden aber nach kurzer Zeit von der Polizei gestellt. Sowohl der 16-Jährige, als auch der 31-Jährige leisteten gegen die Polizeibeamten Widerstand. Da beide betrunken Fahrrad gefahren waren, wurden sie zur Blutentnahme gebeten. Der Jugendliche zeigte sich auch im Krankenhaus nicht von seiner besten Seite und spuckte nach einem Arzt und einer Sanitäterin. Als er schließlich an seine Eltern übergeben wurde, setzte er sich erneut gegen die Polizeibeamten zur Wehr. Er biss einen Polizisten in den Finger und verletzte ihn dabei leicht. (JN)

