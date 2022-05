Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber fahndeten in der vergangenen Nacht mit Erfolg nach zwei flüchtigen Tätern. Gegen 23:15 Uhr waren zwei Männer in Kölleda über ein Dachfenster in einen Betrieb eingebrochen. Dank Sicherheitstechnik wurde der Firmeninhaber über das Treiben der Täter informiert. Die Polizei kam unverzüglich zum Einsatz und stellte die beiden bekannten Männer im Alter von 27 und 42 Jahren. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ihre Beute, eine Soundanlage, Messtechnik und Arbeitssachen im Wert von mehreren hundert Euro, wurde aufgefunden und sichergestellt. (JN)

