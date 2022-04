Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bissendorf: Range Rover überschlug sich - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Wissingen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag ist es kurz hinter der Osnabrücker Stadtgrenze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 3.55 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem Range Rover die "Mindener Straße" aus Osnabrück kommend in Richtung Wissingen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer kurz vor der "Gartenstraße" die Kontrolle über seinen schwarzen SUV und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung in einem Graben liegen. Der Verursacher hinterließ sein Fortbewegungsmittel und flüchtete von der Unfallstelle. Fußgänger waren schließlich auf das Fahrzeugwrack aufmerksam geworden und informierten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf vorherige Knallgeräusche im Bereich einer Shisha-Bar an der Mindener Straße. Im Rahmen der Durchsuchung des Range Rovers fanden die Beamten wenig später eine geladene Schusswaffe. Die Polizei aus Melle sucht nun Zeugen, die kurz vor dem Unfallzeitpunkt Knallgeräusche im Bereich der Mindener Straße/Lüstringer Straße wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich unter 05422/920600 zu melden.

