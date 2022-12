Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden auf der B285

Kaltennordheim (ots)

Am 17.12.2022 gegen 11.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Einmündung B285 und Landstraße 1124 zwischen den Ortslagen Kaltensundheim und Kaltennordheim. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ermittelt, dass eine 72-jährige Fahrzeugführerin beim Abbiegen das bevorrechtigte Fahrzeug auf der Bundesstraße übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des bevorrechtigten Automobils und die 72-jährige wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in das Klinikum Dreißigacker verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für rund eine Stunde gesperrt. Neben der Polizei waren noch die Kameraden der Feuerwehr zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle eingesetzt.

