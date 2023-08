POL-PPRP: 59-Jähriger mit über drei Promille erwischt

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (30.07.2023), zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, gelang es einem bislang Unbekannten in einen Friseursalon in der Berliner Straße einzubrechen. Im Innern des Ladens ging er die Kasse an und konnte Bargeld stehlen. Außerdem entwendete er vor seiner Flucht ein Handy. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf etwa 500 Euro belaufen. Sie haben zur fraglichen Zeit in der Berliner ...

mehr