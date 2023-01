POL-HH: 230112-1. Zwei Schwerverletzte und eine Leichtverletzte nach Motorradunfall in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 11.01.2023, 00:28 Uhr Tatort: Hamburg-Hoheluft-West, Bismarckstraße Einsatzkräfte haben in der vergangenen Nacht im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zuvor in eine Bäckereifiliale eingebrochen zu sein. Ein Anwohner alarmierte die Polizei per Notruf, nachdem er verdächtige ...

mehr