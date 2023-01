POL-HH: 230111-3. Zwei Zuführungen nach Einbruch in Bäckerei in Hamburg-Hoheluft-West

Hamburg (ots) - Zeit: 09.01.2023, 20:35 Uhr Ort: Hamburg-Jenfeld, Zehlendorfer Weg Die Fahndungsmaßnahmen nach dem vermissten 13-jährigen Cristian-Gabriel D. sind erledigt. Der Junge konnte gestern am späten Nachmittag wohlbehalten in Jenfeld angetroffen werden. Er befindet sich inzwischen in Obhut einer Jugendeinrichtung. Die Polizei Hamburg fahndete seit Freitag ...

