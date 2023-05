Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Maifeiertag aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich

Warendorf (ots)

Der erste Mai 2023 ist aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich verlaufen. Vereinzelt kam es jedoch zu körperlichen Auseinandersetzungen, Diebstählen oder Sachbeschädigungen.

In Beckum hat beispielsweise eine Gruppe von jungen Erwachsenen während einer Bollerwagentour vier Warnbarken einer Baustelle an der Straße Unterberg gestohlen (15.30 Uhr). Zeugen hatten sie dabei beobachtet und den Vorfall der Polizei gemeldet. Wir bitten die Beteiligten sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

Bei einer Gruppe mehrerer Personen in einer Parkanlage an der Gustav-Moll-Straße in Beckum stellten Polizisten Cannabis-Geruch fest (15.40 Uhr). Ein 40-jähriger Beckumer gab zu Drogen bei sich zu haben. Die Beamten beschlagnahmten die gefundenen Drogen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In Beelen ist ein 35-jähriger Mann aus Oelde an einer Tankstelle an der Warendorfer Straße mit einem Messer bedroht und mit der Hand geschlagen worden (18.24 Uhr). Ein Zeuge eilte zur Hilfe. Der mutmaßliche 32-jährige Täter aus Beelen flüchtete und konnte durch Polizisten wenig später zu Hause festgestellt werden. Hintergrund könnte ein zurückliegender persönlicher Konflikt sein.

Einen Schlag auf den Kopf hat ein Fahrradfahrer auf der Uentroper Straße in Ahlen bekommen (17.34 Uhr). Der 35-jährige Mann aus Hamm fuhr auf der Bahntrasse zwischen der Uentroper Straße in Dolberg und Hamm-Uentrop als er an einer Gruppe Jugendlicher vorbeifuhr. Einer aus der Gruppe schlug ihm unvermittelt auf den Kopf. Als die Beamten eintrafen, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 16 bis 18 Jahre alt, circa 1.80 Meter groß, war komplett schwarz gekleidet und deutschen Phänotyps. Wir bitten den Unbekannten und weitere Zeugen sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

