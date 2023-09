Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Verletzte Polizeibeamte in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel, Neuer Weg, 09.09.2023, 19:55 Uhr.

Anlässlich einer eskalierten Streitigkeit zwischen mehreren Personen wurde die Polizei vor ein örtliches Restaurant entsandt. Noch während der Sachverhaltsaufnahme erschien ein 48-jähriger Mann bei den Beamten und forderte diese in einem aggressiven Tonfall auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Er machte deutlich, dass die Polizei nicht erwünscht sei und beleidigte die Beamten. Der Mann weigerte sich, seine Identität anzugeben. Er sollte daher von der Polizei nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Während der Identitätsfeststellung erschien ein anderer 35-jähriger Mann am Tatort und unterstützte den zuvor genannten Täter. Beide schlugen auf die Beamten mit Fäusten ein. Weitere zwei Männer unterstützten aktiv die Maßnahmen der beiden zuvor genannten Täter. Die Beamten setzten sich aktiv und erheblich zu Wehr und benutzten hierbei das Pfefferspray und den Einsatzstock. Mit den eingetroffenen Unterstützungskräften gelang die Festnahme von drei Tätern. Alle drei standen unter dem Einfluss von Drogen und in mindestens einem Fall auch unter dem Einfluss von Alkohol. Es wurden Blutproben bei allen Tätern entnommen. Bei den Angriffen wurden drei Polizeibeamte verletzt. Mindestens ein Tatverdächtiger musste mit Verletzungen im örtlichen Klinikum behandelt werden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Gefangenenbefreiung ein.

Täter nutzten eine Leiter für einen Einbruch in ein Wohnhaus.

Schöppenstedt, Friedrich-Bamberg-Ring, 09.09.2023, 17:30 Uhr-10.09.2023, 10:30 Uhr.

Unbekannte Täterschaft benutzte eine Leiter, um auf einen Balkon im Obergeschoss zu gelangen. Nach Aufhebeln eines Fensters war der Zutritt in das Haus möglich. Im Tatverlauf wurden zahlreiche Räume und Behältnisse durchsucht. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Der aktuelle Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 94654-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell