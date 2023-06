POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr war eine 66-jährige Autofahrerin aus Siegen auf der Bockholter Straße in Richtung Norden unterwegs. Auf der Dorstener Straße fuhr ein Rettungswagen (ohne Patient an Bord) der Stadt Marl. An der Kreuzung war die Ampelanlage ausgefallen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die ...

mehr