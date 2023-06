Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß mit Rettungswagen - eine Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr war eine 66-jährige Autofahrerin aus Siegen auf der Bockholter Straße in Richtung Norden unterwegs. Auf der Dorstener Straße fuhr ein Rettungswagen (ohne Patient an Bord) der Stadt Marl. An der Kreuzung war die Ampelanlage ausgefallen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 66-Jährige leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort hatte die 66-Jährige das Stopp-Schild nicht beachtet.

An den Fahrzeugen entstand gut 5.000 Euro Sachschaden.

