Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

In der Nacht auf Montag, gegen 0.30 Uhr, wurde in einen Mobilfunkladen auf der Hochstraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen drei Täter eine Scheibe des Geschäfts ein, gingen hinein und nahmen etwa ein Dutzend Mobiltelefone aus den Auslagen. Nachdem die Täter offenbar bemerkten, dass sie "gefilmt" bzw. beobachtet werden, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gegen 1.10 Uhr in der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter bei einem Getränkemarkt an der Horster Straße in Butendorf eingebrochen. Ein Zeuge hörte ein "Klirren" und sah dann, wie zwei dunkel gekleidete Täter - vermutlich Männer - in Richtung Lukasstraße wegrannten. Die Täter hatte zuvor das Rollo des Getränkeladens herausgerissen und dann eine Scheibe eingeschlagen. Erbeutet wurden zwei Bierkästen. Der Zeuge konnte sehen, wie jeder Täter mit jeweils einer Kiste flüchtete.

Haltern am See:

In der Nacht auf Samstag, zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr, sind noch unbekannte Täter in das Gebäude eines Sportvereins auf der Blumenstraße eingebrochen. Die Täter öffneten ein gekipptes Fenster und gelangten so herein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden etwas Bargeld und Alkohol gestohlen. Außerdem wurde eine Überwachungskamera abgerissen und mitgenommen.

Recklinghausen:

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde bei einem Jungendtreff an der Heidestraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und nahmen eine Spielkonsole und eine Bargeldkassette mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges mitbekommen haben.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell