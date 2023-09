Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.09.2023.

Salzgitter (ots)

Versuchter Trickdiebstahl.

Salzgitter, 12.09.2023 in den Abendstunden.

In mindestens zwei Fällen kontaktierten die unbekannten Täter ihre älteren Opfer und gaben sich als Polizeibeamte aus. In dem Telefonat forderte die falschen Beamten, dass die Angerufenen ihren Schmuck und das im Haus befindliche Bargeld zusammensuchen sollten. Dies würde dann später abgeholt werden. Es kam jedoch zu keiner Übergabe der Wertsachen. Bitte beachten sie immer, dass sich die echte Polizei niemals bei ihnen telefonischen melden wird, um sich nach ihren Wertsachen zu erkundigen. Bitte seien sie immer misstrauisch und kontaktieren in einem solchen oder ähnlich gelagertem Fall immer ihre Polizei. Wir stehen ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Sachbeschädigung durch Feuer.

Salzgitter, Thiede, Schulring, 12.09.2023, 23:20 Uhr.

Die Restmülltonne eines Mehrfamilienhauses geriet aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, dennoch entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341 94173-0.

Sachbeschädigung in zwei Fällen.

Salzgitter, Bad, Elbestraße, 12.09.2023, 21:40 Uhr.

Der 47-jährige Täter hatte mittels eines Besen auf zwei geparkte Pkw eingeschlagen und diese beschädigt. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Eine Zeugin konnte den Mann beschreiben. Die späteren Ermittlungen der Polizei führten zur Identifizierung des Verursachers. Die Polizei leitete zwei Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell