Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230619.3 Kiel: Einbrecher in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Donnerstagnachmittag nahmen Polizeibeamte in Mettenhof einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat fest. Der Mann kam in der Folge auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Kurz nach 14 Uhr meldete sich ein pensionierter Polizeibeamter bei der Einsatzleitstelle und teilte seinen ehemaligen Kollegen mit, dass er eine auffällige Person im Bereich eines Einfamilienhauses in der Svendborger Straße beobachtet habe. Polizisten des 3. Reviers stellten wenig später einen 40 Jahre alten Mann im Gebäude fest, der zuvor eine rückwärtige Scheibe eingeschlagen hatte, und nahmen ihn widerstandslos fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel folgte Freitag die Vorführung beim Kieler Amtsgericht. Der Haftrichter folgte dem Antrag, so dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt kam. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls zu. Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Die Beamtinnen und Beamten prüfen, ob der Mann für weitere gleichartige Taten in Frage kommt.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell