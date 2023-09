POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.09.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung in Wolfenbüttel Wolfenbüttel, Michael-Praetorius-Platz, 11.09.2023, 17:30 Uhr - 18:00 Uhr Ein derzeit unbekannter Mann hat am Abend des 11.09.2023 auf einer Grünfläche am Michael-Praetorius-Platz in Wolfenbüttel eine Frau sexuell belästigt. Nach ...

mehr