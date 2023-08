Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem es am vergangenen Samstag in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen war, sucht die Polizei nach Zeugen: Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag gegen 14.45 Uhr in der Arno-Esch-Straße im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch:

Der 70-jährige Fahrer (vietnamesische Staatsangehörigkeit) eines Pkw stieß aus noch unbekannter Ursache gegen eine geparkten Wagen, der aufgrund der Aufprallenergie aus seiner Parklücke geschoben wurde. Der Wagen des Unfallfahrers prallte in weiterer Folge noch gegen eine Straßenlaterne. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, jedoch liegt die Sachschadenshöhe schätzungsweise bei über 36.000 Euro. Auch die Feuerwehr musste wegen auslaufender Betriebsstoffe an einem der Wagen ausrücken.

Das Fahrzeug des Betroffenen wurde vom Unfallort abgeschleppt. Die Ermittlung der genauen Unfallursache ist nun Gegenstand eines Bußgeldverfahrens. Hierzu werden Zeugen gesucht: Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell