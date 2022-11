Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe flüchteten ohne Diebesgut, Hubschrauber im Einsatz

Greiz (ots)

Berga/Elster: Gestern (22.11.2022), gegen 19:30 Uhr, wurde die Polizei verständigt, dass bislang unbekannte Täter in eine Feldscheune an der Bundesstraße 175, am Abzweig Clodra eingedrungen sind. Eine Überprüfung ergab, dass die Täter in das Gebäude eindrangen, von abgestellten landwirtschaftlichen Geräten mehrere Schläuche sowie Anbauteile der Brems- und Steuerungsanlagen entfernten und mitnahmen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, führten zum Auffinden des Diebesgutes, die Unbekannten konnten jedoch flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell