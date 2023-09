Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.09.2023.

Peine (ots)

Polizei geht einem möglichen Ansprechen von Kindern aus einem Transporter heraus nach.

Lengede, Broistedt, Südring, 12.09.2023, 15:15 Uhr.

In sozialen Netzwerken wird aktuell darüber berichtet, dass ein minderjähriges Kind aus einem Fahrzeug heraus angesprochen wurde. Nach Angaben des Kindes sollte es von dem Fahrer unter einem Vorwand in den Wagen gelockt worden sein. Das Kind begab sich sofort zu seinen Eltern und hatte den Sachverhalt berichtet. Die Polizei nimmt Sachverhalte, die Kinder betreffen, immer sehr ernst und bearbeitet diese mit einer erhöhten Priorität. Jedoch können wir aktuell nicht bestätigen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für das Kind bestand. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug, konnte aber ein solches nicht mehr antreffen. In jedem Fall bittet die Polizei, Kinder sensibel auf ein Ansprechen von Fremden vorzubereiten. Kinder sollen sich niemals unter einem Vorwand in ein fremdes Fahrzeug locken lassen oder Geschenke von Fremden annehmen. Auch sollten Kinder niemals mit Fremden mitgehen. Sollte es zu solchen Situationen kommen, können Kinder auch immer laut um Hilfe rufen und gezielt Erwachsene um Unterstützung bitten.

