Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wallstadt: Wohnungsbrand löst Feuerwehreinsatz aus - 75 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 01.20 Uhr, ging bei der Berufsfeuerwehr Mannheim die Meldung ein, dass im Mannheimer Stadtteil Wallstadt, im Bereich der Amorbacher Straße, eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten sei. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnte ein Wohnungsbrand in einer im 2 Obergeschoss befindlichen Wohnung festgestellt werden. Der Mieter der Wohnung, wie auch 7 weitere Hausbewohner konnten sich bereits selbständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass Schlimmeres verhindert wurde. Der entstandene Gebäudeschaden und der Wohnungseinrichtung wird auf insgesamt ca. 75 000,- Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim - Käfertal geführt werden.

