Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Brand einer Scheune - PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Sonntagmittag gegen 11.20 Uhr in der Siedlung Im Krebsgrund aufgrund eines technischen Defektes an einem in einer Scheune abgestellten Transporter zum Ausbruch eines Feuers. Die Flammen griffen schnell auf die Scheune über. Die Feuerwehr, die mit 78 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein Abbrennen des Gebäudes nicht verhindern. Das THW unterstützte mit Baggern und Radladern vor Ort und zog Trümmerteile auseinander, sodass sie gelöscht werden konnten. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

