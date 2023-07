Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - 35 000.- Sachschaden und zwei leicht Verletzte

Leimen (ots)

Am Samstagnacht, gegen 23.20 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Audi die Wilhelm-Haug-Straße. An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße hielt die 20-Jährige zunächst kurz an, um dann die Schwetzingen Straße in Richtung Adam-Müller-Straße zu überqueren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Opel einer 29-Jährigen und kollidierte mit diesem. In der weiteren Folge wurde der Audi abgewiesen und kam an einem Pfosten zum Stehen. Durch den Aufprall lösten beide Airbags des Audis aus. Während die Unfallverusacherin unverletzt blieb, erlitt ihre gleichaltrige Beifahrerin leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Opel erlitt ebenfalls leicht Verletzungen. Beide Verletzte wurden zur weiteren ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An diesen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 35 000,- Euro. Der Schaden am Pfosten wird mit 500,- Euro beziffert.

