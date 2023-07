Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Jungbusch: Betrunkener Radfahrer stürzt und zieht sich Verletzungen zu

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.55 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad, von der Neckarstadt kommend, den Radweg der Jungbuschbrücke. Im Bereich der Hellingstraße kommt dieser aus zunächst noch unklarer Ursache und ohne fremde Beteiligung zu Fall. Dadurch zog sich der 27-Jährige Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt wurden. Im Verlauf der polizeilichen Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt war diesen schnell klar was zum Sturz geführt hatte. Ihnen schlug erheblicher Alkoholgeruch entgegen. Ein beim 27-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille zu Tage. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Mannheim Klinik verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. An seinem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Neben seinen erlittenen Verletzungen muss er sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

