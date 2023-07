Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Boxberg: Betrunkener Rollerfahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit geparktem Pkw

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, konnte eine Anwohnerin in der Straße Am Waldrand einen 61-jähriger Rollerfahrer beobachten, wie dieser aus einem Grundstück in Schlangenlinien auf die Straße fuhr. Bereits nach kurzer Strecke verlor der 61-Jährige die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, stürzte und prallte gegen einen geparkten Mitsubishi. Dabei hatte der 61-jährige Unfallverursacher Glück und blieb unverletzt. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von 500,- Euro und am geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Weniger Glück hatte 61-Jährige bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd. Diesen war schnell klar warum der 61-Jährige die Kontrolle verlor. Den Beamten schlug erheblicher Atemalkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest förderte den stolzen Wert von 3,06 Promille zu Tage. dem 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er sieht sich nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.

