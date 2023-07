Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr wurde ein Straßenbahnführer von einem Fahrgast angegriffen. Der Straßenbahnführer stand mit der Straßenbahn abfahrbereit an der Haltestelle Universitätsklinikum und wartete auf das Signal zur Weiterfahrt in Richtung Vogelstang. Die Türen der Bahn waren bereits geschlossen, was den späteren Angreifer jedoch wenig ...

mehr