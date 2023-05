Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Zülpich (ots)

Am 12.05.2023 gegen 11 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Hellenthal mit einem Pkw die L162 aus Zülpich kommend in Richtung Wichterich. Im Bereich kurz vor der Ortslage vernahm sie plötzlich einen von rechts kommenden Rennradfahrer, der einen geteerten Feldweg in Richtung der Schützenhalle befuhr und, ohne die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin zu beachten, die Landstraße überquerte. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer, der durch den Zusammenstoß in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der verletzte Radfahrer, ein 53-jähriger Mann aus Weilerswist, wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

