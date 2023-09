Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175

K 5728, Rohrbach - Brigach) Sozia eines Motorrades bei Sturz verletzt

St. Georgen im Schwarzwald, L 175 / K 5728, Rohrbach - Brigach (ots)

Beim Abbiegen von der Landesstraße 175 auf die Kreisstraße 5728 ist ein 69-jähriger Motorradfahrer mit Sozia am Sonntagvormittag gestürzt, wobei sich die 68-jährige Mitfahrerin eine Fraktur am linken Arm zugezogen hat. Der Biker war gegen 10 Uhr mit einer BMW R1250 auf der L 175 von Rohrbach in Richtung Brigach unterwegs und wollte bei der "Fuchsfalle" nach links auf die Geutschenstraße (K 5728) abbiegen. Beim Abbiegen verschaltete sich der Mann und stürzte mit der daraufhin ruckelnden BMW zusammen mit seiner Sozia auf die Fahrbahn. Eine nach der Verständigung eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die 68-Jährige zur ärztlichen Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

