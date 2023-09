Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Beim Anfahren nahenden Radfahrer übersehen - 40-jähriger Biker leicht verletzt

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Wilhelmstraße hat am Sonntagmorgen, kurz nach 08 Uhr, ein 83-jähriger Renault-Fahrer einen von hinten nahenden Mountainbiker übersehen und so einen Zusammenstoß mit diesem verursacht. Durch die Kollision kam der 40-jährige Biker zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Radfahrer zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Titisee-Neustadt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell