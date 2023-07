Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Fulda. Das vordere Kennzeichen FD-JJ 1989 eines silbergrauen Fiat Panda entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (03.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Karl-Philipp-Arnd-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

