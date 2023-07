POL-OH: LKW brennt- Vollsperrung der A 66 Höhe Kerzell

Bad Hersfeld (ots) - Am Dienstag (04.07.2023) befuhr ein 60-jähriger Fahrer aus Polen gegen 14.00 Uhr mit seinem Sattelzug die A5 aus Richtung Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. In Höhe der Anschlussstelle Alsfeld/West wechselte der Sattelzugfahrer, vermutlich ohne zu blinken und ohne auf den ...

mehr