POL-OH: 48-jährige Frau nach Unfall auf A 5 schwer verletzt

Hattenbach (ots)

Am Dienstag, den 04.07.2023 um 23.35, kam es im Baustellenbereich auf der BAB 5 im Bereich des Hattenbacher Dreieckes zu einem folgenschweren Unfall. Eine 48-jährige Frau aus Neu-Isenburg befuhr die A5 in Richtung Frankfurt. Im einspurigen Baustellenbereich kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Genau in diesem Bereich beginnt eine Stahlschutzplanke. Diese wirkte für den PKW der Neu-Isenburgerin wie eine Rampe. Sie fuhr auf die Schutzplanke auf und kippte nach ca. 10 m nach links weg. Der PKW kam auf der Fahrerseite zum liegen. Durch den Unfall verletzte sich die Fahrerin im Bereich eines Auges und der Nase so schwer, dass sie zur stationären Aufnahme in die Augenklinik des Uniklinikum Marburg gebracht werden musste.

Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst war noch die Feuerwehr Kirchheim zur Unfallstelle gerufen worden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Für die Bergung war der rechte Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt.

