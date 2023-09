Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Fahrerflucht (09.09.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein dunkelblauer Golf von Oberndorf auf der L 415 bergauf in Richtung Lindenhof. Am Ende des zweispurigen Ausbaues überholte der Golf ein anderes Fahrzeug und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Kollision mit einem entgegen kommenden Pkw, bei deren die Lenkerin schwer verletzt wurde. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Golf seine Fahrt unvermittelt fort. Der Lenker des überholten Fahrzeuges nahm sofort die Verfolgung auf und konnte das Kennzeichen an die Polizei durchgeben. Im Waldgebiet "Wiesoch" zwischen Lindenhof und Fluorn-Winzeln verlor sich allerdings die Spur des Fahrzeuges, da der Golffahrer mit einer rücksichtslosen und halsbrecherischen Fahrt seiner Verantwortung entzog. Die polizeilichen Ermittlungen beim Golffahrer mit auswärtigen Kennzeichen dauern an. Zur Klärung des Herganges ist die Polizei Oberndorf auf weitere Zeugen angewiesen. Weiterhin bittet die Polizei alle Personen, die durch die rücksichtslose Fahrt des unfallbeschädigten blauen Golfes gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/810-10 zu melden.

