Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brennende Papiermülltonne beschädigt Auto - Zeugenaufruf (09.09.2023)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer vermutlichen Brandstiftung an einer Papiermülltonne am frühen Samstagmorgen im Max-Josef-Metzger-Weg. Gegen 06:00 Uhr teilten Anwohner der Rettungsleitstelle mit, dass vor dem Wohnhaus mehrere Mülltonnen in Brand geraten waren. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei Papiermülltonnen durch den Brand zerstört wurden. Weiterhin griff das Feuer auf den angrenzenden Unterstand der Mülltonnen über, wobei dessen Dach in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein unmittelbar vor den brennenden Mülltonnen geparkter Pkw, VW Passat, wurde ebenfalls durch die Hitzeentwicklung des Feuers beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Für angrenzende Wohnhäuser bestand keine Gefahr. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Konstanz gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07531 995-0 zu melden.

