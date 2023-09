Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte nutzt Hilfsbereitschaft aus und bestiehlt Seniorin (05.09.2023)

Tuttlingen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstagvormittag eine Seniorin bestohlen. Gegen 11 Uhr klingelte die Fremde an der Haustür einer 86-Jährigen und bat um ein Glas Wasser und fünf Euro. Die wachsame 86-Jährige kam der Bitte nach, forderte die Frau jedoch auf, vor der Tür zu warten. Daraufhin äußerte die Diebin, dass sie dringend auf´s Klo müsse und schaffte es schließlich so, sich Zutritt zur Wohnung der lebensälteren Frau zu erschwindeln. Während die 86-Jährige schließlich in der Küche ein Glas Wasser und etwas Bargeld für die Unbekannte holte, schlich sich die Täterin in ein Nebenzimmer. Als die 86-Jährige zurückkam, verließ die Diebin umgehend die Wohnung. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass aus ihrer in dem Nebenzimmer aufbewahrten Handtasche mehrere persönliche Dokumente und Bargeld fehlte. Zu der unbekannten Frau ist lediglich bekannt, dass sie etwa 160 Zentimeter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt war.

